Levenslang om plan aanslag concert Elton John

Belg tuft op tractor van Neerpelt naar Ibiza

13:38 Hij was al eens met de auto gegaan, een keer met de motor en al vaak genoeg met het vliegtuig. Maar hij was toe aan een nieuw avontuur. De 52-jarige Peter Vanderheyden tufte daarom van z'n huis in Neerpelt naar z'n flat in Eivissa met de tractor. Een tocht van 1.600 kilometer met zo'n 25 km/uur.