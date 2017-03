Lichaamsdelen vermoorde Franse gezinsleden gevonden

Lichamen in stukken

Caouissin, ex-zwager van de familie, vermoordde Pascal (49), Brigitte (49) en hun kinderen Charlotte (18) en Sébastien (21) in de nacht van 16 op 17 februari in hun huis bij het Franse Nantes en bracht hun lichamen vervolgens naar de kleine boerderij.

Daar sneed hij naar eigen zeggen de lichamen in stukken, haalde de ingewanden eruit en hakte die in mootjes met een bijl. Daarna verbrandde hij de lichaamsdelen. De stukken die hij niet gemakkelijk kon laten verdwijnen, begroef hij in het bos. De beenderen vermaalde hij en strooide hij uit in de tuin. Het kostte hem twee of drie dagen om zich van alle lichaamsdelen te ontdoen.