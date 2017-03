'Lieve Marcel, veel te jong, veel te vroeg'

Timo groeide op in Culemborg en ging als tiener naar het Koningin Wilhelmina College (KWC) in die plaats. Daar werd gisteren met grote verslagenheid kennisgenomen van zijn overlijden. Timo's vader is leraar tekenen op de school.



In de school is een herdenkingsplek ingericht. ,,Het is allemaal nog zo vers. Wat we verder als school nog ondernemen, weet ik niet. Eerst willen we overleg met de familie'', zegt sectordirecteur Pieter Zonderwijk. Dat zal later plaatsvinden. De ouders zijn naar de plaats van het ongeval in Frankrijk afgereisd.



'Ik heb een formidabele middelbare schooltijd gehad', stelt Timo zich in 2013 voor op de website van de vereniging, als hij net twee weken lid is van de Navigators. Hobby's: sport, muziek en dansen. Timo's moeder is leerkracht op basisschool Oranje Nassau in Culemborg.



Marcel groeide op in Deventer. Hij studeerde aan de faculteit economie en management aan de HAN in Nijmegen. Ook daar is gisteren een herdenkingsplek ingericht. Marcel was een actieve jongen, getuigt predikant Evert Everts van de gereformeerde samenwerkingsgemeente 3GK. Net als zijn ouders was hij een actief lid van de de drie samenwerkende gereformeerde gemeenten in Deventer.