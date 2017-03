Lijk in drijvende koffer mogelijk vermiste vrouw cruiseschip

Het lichaam van een nog onbekende vrouw is gisteren gevonden in een koffer die in zee dreef, vlakbij de Italiaanse kustplaats Rimini. Het zou kunnen gaan om de 36-jarige Chinese Xing Lei, die in februari op mysterieuze wijze tijdens een cruisetocht op de Middellandse Zee verdween.

De ontdekking werd gedaan door twee vrienden die gisteren een tochtje met hun boot maakten. Toen de twee de koffer aan boord trokken en openmaakten, was de schok groot toen ze daarin het levenloze lichaam van een vrouw vonden. Het naakte lichaam was al in verre staat van ontbinding.

De politie is direct een onderzoek gestart en heeft laten weten dat het naar alle waarschijnlijkheid gaat om een vrouw van rond de veertig jaar oud met een mager postuur. Volgens de politie wijzen haar gezichtstrekken op een Oosterse afkomst en bevatte het lichaam geen verwondingen. Waar de vrouw om het leven is gekomen, is volgens de Italiaanse politie moeilijk te zeggen, omdat het gezien de mate van ontbinding al tien dagen in zee dreef en door meerdere stromingen kan zijn meegevoerd.

Cruisetocht

Het zou om het lichaam kunnen gaan van de 36-jarige Chinese Xing Lei. De vrouw verdween op twintig februari op mysterieuze wijze tijdens een cruisetocht op de Middellandse Zee. De politie heeft haar Ierse echtgenoot Daniel Belling onmiddellijk gearresteerd op verdenking van moord, nadat van zijn vrouw ieder spoor was verdwenen.

De 45-jarige Ier wordt ervan beschuldigd zijn vrouw te hebben gewurgd en haar vervolgens in zee te hebben gegooid. Belling ontkent iedere beschuldiging, en zegt dat zijn echtgenote vrijwillig overboord is gesprongen. De route die het cruiseschip aflegde is op meer dan 1000 kilometer afstand van de plek waar de koffer is gevonden, maar volgens onderzoekers is het absoluut niet onmogelijk dat de koffer in tien dagen door stromingen deze afstand heeft kunnen afleggen.