Liliane Fonds: Meer kinderen naar school, desnoods met krukken

Mark Zuckerberg krijgt na dertien jaar eindelijk een diploma van Harvard

14:27 Mark Zuckerberg is één van de bekendste mensen die zijn universitaire opleiding nooit heeft afgerond. In 2004 stopte hij tijdens zijn tweede leerjaar met zijn opleiding om te werken aan een project wat we tegenwoordig kennen als Facebook. Dertien jaar later mag hij echter alsnog een diploma in ontvangst nemen.