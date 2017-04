LIVE: Britse premier May kondigt vervroegde verkiezingen aan

De Britse premier Theresa May heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd voor 8 juni. De volgende parlementsverkiezingen stonden gepland voor 2020. May kondigde het nieuws aan in een onverwachte persconferentie buiten haar kantoor in Downing Street. Volg alles in ons liveblog.