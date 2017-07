LIVE: Vermoeide toeristen op Kos willen zo snel mogelijk naar huis

In beeld: Kos getroffen door beving van 6,7 op de schaal

15:22 Het Griekse eiland Kos en de Turkse badplaats Bodrum zijn vannacht getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 6,7 en veroorzaakte overstromingen in de Turkse badplaats Bodrum, waar eveneens veel Nederlanders vakantie vieren. Door de kleine vloedgolf als gevolg van de beving liepen gebouwen en straten onder water. In Kos stortte onder meer een bar in, waarbij twee doden vielen. Zeker twaalf mensen raakten zwaargewond. Hieronder een fotoserie van de huidige situatie.