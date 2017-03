Londen herdenkt slachtoffers met wake bij kaarslicht

,,Londen is de grootste stad in de wereld. We zullen nooit worden geïntimideerd door terrorisme. We staan samen, in het gezicht van degenen die ons proberen te schaden en onze manier van leven willen vernietigen”, aldus Khan.



De veiligheidsmaatregelen in de stad zijn opgevoerd. Er lopen vanavond meer bewapende en onbewapende agenten rond, zo maakt de burgemeester bekend in een filmpje op Twitter. ,,Om iedereen veilig te houden. We moeten niet bang zijn. Londen blijft de veiligste stad in de wereld.”



Hoewel de aanslag nog niet officieel is opgeëist, wordt het wel behandeld als een terroristische daad. De aanslag kostte vier levens, waaronder die van een politieagent, een lerares en de dader. 29 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, waarvan zeven met ‘catastrofale verwondingen’.



De herdenking duurt van 18.00 tot 19.00 uur en vindt plaats op het Trafalgar Square in Londen.