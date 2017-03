Loos alarm na vondst verdacht pakket in Westminster

‘Ik voelde me vandaag ineens Londenaar’

23:09 Honderden mensen herdachten vandaag in Londen de aanslag van gisteren. De herdenking was op Trafalgar Square, en er werd gesproken door politie, Amber Rudd, de minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester Sadiq Khan. Hun boodschap was grotendeels hetzelfde: wij laten geen verdeeldheid zaaien, wij zijn samenhorig: terroristen zullen niet winnen.