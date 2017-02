Louvre opent weer deuren na aanval

Een soldaat schoot de aanvaller neer en het drukst bezochte museum ter wereld sloot toen zijn deuren. In de rugzakken van de man werden geen explosieven aangetroffen. Wel zouden er, naast een tweede kapmes, twee verfbommen zijn gevonden. Justitie onderzoekt de zaak. ,,De eerste resultaten van het onderzoek wijzen erop dat hij een Egyptisch staatsburger is'', aldus een woordvoerder.



De dader riep bij zijn aanval ,,Allahu Akbar'' (God is groot). President François Hollande sprak van een terroristische aanslag. De dader is een 29-jarige Egyptenaar die eind januari Frankrijk vanuit Dubai binnenkwam. Hij is levensgevaarlijk gewond in een ziekenhuis opgenomen.