Macron presenteert zijn plannen als Franse 'kandidaat van de hoop'

De kandidaat van de hoop

En toen was daar, te midden van die alom gedeelde politieke somberheid, Emmanuel Macron. ,,Ik wil Frankrijk de 21ste eeuw inleiden. Ik denk dat ons land kan slagen! Ik ben vol vertrouwen!’’ Macron presenteerde in Parijs zijn verkiezingsprogramma, maar presenteerde vooral ook zichzelf. Macron als tegengif voor het 'conservatisme' van Le Pen en Fillon. ,,Ze vallen allebei de rechtsstaat en justitie aan. Ik wil graag kalm en sereen blijven.’’ Macron is, vindt hij, de kandidaat van de hoop. ,,Ik vind dat iedereen met talent in dit land moet kunnen slagen.’’ De kandidaat die beschermt. ,,We willen opkomen voor de zwaksten in de samenleving.’’ De kandidaat met schone handen. ,,Ik ben voor een verbod op het in dienst nemen van familieleden door politici.’’

Een ambitieus Europa

Europa is voor Macron geen bureaucratische moloch. Of: moet het niet zijn. ,,We moeten een ambitieus Europa bouwen, een Europa dat investeert en beschermt.’’ In zijn programma staat het zelfs in het Engels: Macron wil een 'Buy European Act': Europese bedrijven krijgen voorrang bij openbare aanbestedingen in Europa.



Macron presenteerde zijn plannen in een zaaltje op steenworp afstand van het presidentieel paleis, het Elysée. Op een groot scherm achter hem op het podium, verscheen zijn logo, de initialen van zijn partij en van hemzelf: EM! Met een nadrukkelijk uitroepteken. Op de voorpagina van zijn programma staat: ,,We gaan geen uitdaging uit de weg." Het klonk, alles bij elkaar opgeteld, bijna als 'Yes we can'.



Emmanuel Macron presenteerde vooral een 'feel good'-programma. Met een toekomst die lonkt in plaats van bedreigt en met voor ieder wat wils. De laagste inkomens kunnen rekenen op extraatjes en er wordt flink geïnvesteerd in het onderwijs. Europa moet een grenspolitie krijgen en in Frankrijk komen er 10.000 agenten bij. De arbeidsmarkt wordt versoepeld en de sociale lasten voor bedrijven worden verlaagd.