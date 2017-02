Maken eetgeluiden je gek? Dan afwijking in hersenen

Misofonie – letterlijk 'haat van geluid' – kon jarenlang op meewarige reacties rekenen. Huisartsen namen de enorme weerstand die patiënten tegen bepaalde geluiden voelden, lang niet altijd serieus. Het was eigenlijk aanstellerij, al werd dat niet hardop uitgesproken.



Uit onderzoek van de universiteit van Newcastle blijkt dat er verschillen in hersenactiviteit worden geregistreerd bij ‘misofonie-klanten’ en mensen die geen last hebben van irritante geluiden, meldt Daily Mail. Het verschil zit vooral in de voorste hersenkwab in een mechanisme dat emoties controleert. Dit mechanisme wordt extra geprikkeld bij het horen van bijvoorbeeld een krakend chipszakje.



Dr. Sukhbinder Kumar van het Neurowetenschappelijk Instituut van de Newcastle universiteit denkt dat veel mensen blij zullen zijn met deze ontdekking. ,,Voor de eerste keer hebben we aangetoond dat er daadwerkelijk verschil zit in de hersenstructuur. Het is dus een serieuze aandoening.’’