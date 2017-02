Maleisië: Kim Jong-nam is vermoord met zenuwgas

De politie heeft acht Noord-Koreaanse verdachten op het oog. Een van de acht is opgepakt. Donderdag heeft Maleisië via Interpol een internationaal arrestatieverzoek gedaan voor vier andere Noord-Koreanen. Maleisische rechercheurs willen ook een medewerker van de Noord-Koreaanse ambassade ondervragen. Het onderzoek spitst zich toe op de herkomst van het zenuwgas. De politie wil achterhalen of het in Maleisië is geproduceerd of het land in werd gebracht.



Het staatsnieuws in Noord-Korea berichtte donderdag voor het eerst over de zaak, zonder het slachtoffer bij naam en toenaam te noemen. Wel meldden door de overheid gecontroleerde media dat het Maleisisch onderzoek vol 'gaten en tegenstrijdigheden' zit. Kim Jong-nam woonde al jaren niet meer in het land waar zijn halfbroer dictator is.