Malta Files: familie Erdogan bezit een olietanker

De Erdogan-clan bezit de olietanker stiekem via brievenbusbedrijven op het Britse Island of Man en malta, meldt NRC Handelsblad. De krant maakt deel uit van een groep van dertien Europese media die de 'Malta Files' hebben onthuld, meer dan 150.000 vertrouwelijke documenten uit de 'coulissen van het miskende fiscaal paradijs' Malta.

De olietanker kreeg de naam 'Agdash' naar de gelijknamige stad en regio in Azerbeidzjan. De operatie werd mogelijk gemaakt dankzij een financiële constructie waarbij ook de Turkse zakenman Sitki Ayan en Azerbeidzjaanse Turk en miljardair Mubariz Mansimov betrokken waren. Die laatste is de jongste in Turkije residerende miljardair. Zijn huidige wettelijke Turkse naam luidt overigens Mübariz Gurbanoglu.

Bumerz

Mansimov liet de Agdash in 2007 bouwen en verkocht het schip een jaar later aan Bumerz Limited, een brievenbusfirma op het Britse Isle of Man. De naam Bumerz is samengesteld uit de voornamen van de eigenaren: Burak Erdogan, Mustafa Erdogan en Ziya Ilgen, respectievelijk de zoon, broer en zwager van de Turkse president, toen nog premier. Bumerz kocht het schip van Mansimov maar betaalde er uiteindelijk niets voor. Het geld werd bijeengebracht door een jeugdvriend van Erdogan en vooral door Mansimov zelf. Hij loste de banklening van 18,4 miljoen dollar af die voor het schip was aangegaan. De overige 7 miljoen dollar werd, om een onbekende reden, betaald door Sitki Ayan, een naaste vriend van de familie Erdogan. Zo werd de Agdash een cadeautje aan de Erdogans, schrijft NRC.

Recep Tayyip Erdogan zelf speelt volgens de krant formeel geen rol in dit verhaal. In Turkije wordt aangenomen dat zijn zwager Ziya Ilgen zijn zakelijke belangen beheert. Er is geen bewijs van een rechtstreekse wederdienst aan Mansimov. Wel zijn er aanwijzingen dat hij na dit royale gebaar in de gunst van de Turkse regering kwam en zijn activiteiten in het land aanzienlijk uitbreidde.

Vriend van Trump

In het Turkije van nu is Mansimov een zakelijke 'alleseter' met belangen in energie, gezondheidszorg, vastgoed, toerisme, luchtvaart en luxe auto’s. Mansimov is in het Westen vooral bekend als een vriend van Donald Trump. Toen in 2009 in Istanbul de Trump Towers werden geopend, een kantoor- en een woontoren van 37 en 39 verdiepingen, was Mansimov de eerste klant. Hij kocht acht appartementen, inclusief het penthouse. Afgelopen januari was hij aanwezig bij Trumps inauguratie.

Rotterdam

Tot vandaag is Mansimov de huurder van de olietanker. In oktober 2015 verlengde hij, naar aanleiding van de terugbetaling van de lening van de bank, de overeenkomst die hij met Burmerz had met vijf jaar.

Volgens de website Marine Traffic zou de tanker -die nog steeds onder Maltese vlag vaart- momenteel in de haven van Rotterdam liggen.