Man aangeklaagd die topless-model ontvoerde, drogeerde en dreigde te verkopen als seksslavin

Op 11 juli was de 20-jarige vrouw naar een valse fotoshoot nabij het centraal station van Milaan gelokt. Ze kreeg een spuit met het verdovende middel ketamine. Volgens de Britse krant The Telegraph ging het om 'pagina-3-model', oftewel topless fotomodel Chloe Ayling. Tegen de krant vertelt de vrouw haar naargeestige relaas.



De Pool Lukasz Pawel Herba, woonachtig in Groot-Brittannië, en een medeplichtige zouden de vrouw hebben uitgekleed, gefotografeerd en vastgebonden. Daarna stopten ze haar in een kofferbak en reden naar een huis te rijden in de plaats Borgial in de noordwestelijke regio Piemonte.