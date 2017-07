Man die vrouw van trap Berlijnse metro schopte moet de cel in

Driekwart van olifanten in toeristenparken heeft verschrikkelijk leven

15:59 Het aantal olifanten dat in Aziatische toeristenparken leeft, is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. De duizenden olifanten worden maar voor één doel gebruikt: het vermaken van toeristen. In 77 procent van de gevallen worden de dieren op een onacceptabele manier behandeld.