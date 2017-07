Man laat telefoon in afvalschacht vallen en tuimelt er zelf achteraan

Vrouw steelt Lamborghini en scheurt ermee van Zürich naar Londen

16:15 Een vooralsnog onbekende, vermoedelijk Ierse vrouw is er in geslaagd bij een autoverhuurbedrijf in de Zwitserse stad Zürich een Lamborghini Huracán Spyder (nieuwprijs circa 278.000 euro) te stelen. De huurster had de exclusieve superbolide volgens eigen zeggen nodig voor een zakentripje naar Straatsburg in Frankrijk. Maar ze keerde nooit meer terug.