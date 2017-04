Man schiet willekeurig drie mensen dood in Californië

Explosieven en machinegeweer in huis van ter­reur­ver­dach­ten Frankrijk

22:32 In het huis van één van de twee mannen die in Frankrijk is gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag tijdens de Franse verkiezingen, zijn drie kilo explosieven, twee pistolen en een machinegeweer gevonden. In het verblijf in Marseille werd eind vorig jaar al een vlag van terreurgroep Islamitische Staat (IS) en andere jihadistische propaganda aangetroffen.