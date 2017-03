Man uit Londen verdacht van moord op eenjarig jongetje

Druk op Trump om excuses: 'Geen bewijs af­luis­ter­prak­tij­ken Obama'

21:56 Republikeinse en Democratische parlementsleden hebben zondag verklaard geen bewijs te hebben gezien dat de Amerikaanse president Trump is afgeluisterd door zijn voorganger Obama. Daarmee is de druk op Trump opgelopen om met uitleg te komen of zijn beschuldigingen in te trekken.