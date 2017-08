Man zit 7 uur in levensgevaar op achterbank van Antwerpse tram

Volgens Belgische media was op bewakingscamera's te zien hoe de man om zeven uur 's ochtends in tram 24 stapte en vervolgens onderuit gezakt achterin het voertuig op een stoel ging zitten. Pas om half drie in de middag bleek hij niet te slapen maar in levensgevaar te zijn. Omdat de ambulance even om zich liet wachten, werd de man in eerste instantie gereanimeerd door een bemanningslid van de brandweerauto die toevallig achter de tram reed.

Het Antwerpse vervoersbedrijf De Lijn stelt in een reactie dat het regelmatig gebeurt dat personen in slaap vallen in een tram of bus. ,,Maar het is gebruikelijk dat de chauffeur die dat opmerkt hulp inroept om de passagier in kwestie te wekken'', vertelt een woordvoerder aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. ,,Verder kijken onze chauffeurs bij aflossing door een collega de hele tram na. Dus in principe hadden ze in dit geval de man achterin zeker moeten opmerken.''