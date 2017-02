Manilla doet alles voor redding gijzelaars

Franse politie zoekt vermist gezin

18:26 De Franse politie is in het hele land op zoek naar een verdwenen gezin. Sinds 16 of 17 februari is er geen spoor meer van de vader Pascal Troadec (49), zijn vrouw Brigitte (56) en hun zoon Sébastien (21) en dochter Charlotte (18). De kinderen studeerden elders en woonden niet meer bij hun ouders in een dorp aan de rand van Nantes, Orvault, maar zijn ook verdwenen.