Marina deelt haar man met twee andere vrouwen

Laatste wens Filip (7) gaat in vervulling: in zelfde kist als moeder begraven

18:55 De doodzieke 7-jarige Filip Kwasny, die als laatste wens had om in de kist van zijn moeder begraven te worden, is overleden. Het Britse jongetje leed aan leukemie en had over zijn hele lichaam uitzaaiingen. Vorig jaar concludeerden de dokters dat ze Filip niet meer konden helpen. Vader Piotr heeft met een crowdfunding genoeg geld ingezameld om zijn zoons laatste wens in vervulling te laten gaan.