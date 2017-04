Marshal laat geladen vuurwapen liggen op vliegtuigtoilet

Het geladen vuurwapen werd ontdekt door een passagier. Die overhandigde het aan de bemanning, die het weer teruggaf aan de airmarshal. Het voorval gebeurde op 6 april tijdens een vlucht van Delta Airlines van Manchester naar New York.

Pas enkele dagen daarna rapporteerde de vrouw het incident bij haar werkgever, de Transportation Security Administration. De overheidsorganisatie liet in een verklaring weten niet op interne zaken te reageren, maar stelde wel een onderzoek in. Ondanks het incident werd de marshal een paar dagen later alweer op een andere vlucht gezet.

Grotere consequenties

Andere airmarshals vinden dat het incident grotere consequenties zou moeten hebben. ,,Als iemand met slechte bedoelingen het wapen in handen krijgt, dan is die nu bewapend’’, liet beveiliger Craig Sawyer weten aan de krant The New York Times.