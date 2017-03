Massale protesten tegen maffia in Italië

Op de eerste officiële herdenkingsdag voor slachtoffers van maffiageweld liepen demonstranten met vlaggen, spandoeken en foto's van slachtoffers door de straten. Vooral de mars door de plaats Locri in de regio Calabrië, waar de beruchte 'Ndrangheta groep sterk aanwezig is, kreeg veel aandacht. Zo'n 25.000 mensen liepen daar mee in een protestmars. President Sergio Mattarella was een dag eerder op bezoek in Locri. Hij zei onder meer dat maffiosi 'geen eer hebben', volgens persbureau ANSA.