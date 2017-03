Massale steun voor reparatie ‘Trumpgat’ in abortusfonds

De Slowaakse conservatief Branislav Skripek, die het als één van de weinigen voor Trump opnam, maakte bij veel vrouwen geen beste beurt. ,,Heeft u ooit wel een vrouw gesproken die zwanger werd zonder het te willen? Door een lek condoom of door verkrachting? Heeft u ooit bedacht wat u zou doen als u tegen uw wil zwanger werd? En wat doet u met vrouwen waarbij moeder noch kind de geboorte zullen overleven?”, beet de Groene Ulrike Lunacek hem toe.



Maar Skripek hield vol dat ‘abortus geen gezondheidszorg’ is. Volgens Stylianides is abortus maar een beperkt deel van waar het om draait. ,,Het is veel breder, het gaat om toegang tot zorg, familieplanning, voorlichting. En om het voorkomen van abortus.”



Dat was ook het antwoord op het fundamentelere bezwaar van sommige rechtse fracties dat abortus geen Europese bevoegdheid is en dus ook geen Europese subsidiëring verdient. De zelfbeschikking van vrouwen, aldus nog eens Forenza, is een grondrecht, en daarvoor is Europa wel bevoegd.