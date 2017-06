Verkiezingen Verenigd KoninkrijkTheresa May wil een regering vormen met de Democratic Unionist Party (DUP). Net als de conservatieve premier heeft de partij uit Noord-Ierland weinig op met Europa.

De DUP steunde de campagne voor de brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Toch wil de partij niet helemaal breken met de EU. Zo wil DUP-leider Arlene Foster dat de grens tussen Noord-Ierland en EU-lid Ierland openblijft omdat veel Noord-Ieren in het buurland werken.

De Unionisten vormen de grootste partij in Noord-Ierland maar zijn een kleine speler in het Britse parlement. Maar met de tien zetels die zij bij de verkiezingen van gisteren hebben behaald, kunnen de unionisten de Conservatieven van May een nipte meerderheid helpen.

De DUP houdt er omstreden standpunten op na. Zo pleitten parlementariërs in 2011 nog voor herinvoering van de doodstraf. Ook is de partij kritisch over abortus en tegen het homohuwelijk.

Die standpunten zorgden in het verleden voor wrijving tussen de DUP en de Conservatieven. Zo nam premier David Cameron, de voorganger van May, in 2015 nadrukkelijk afstand van de standpunten van de unionisten. Maar hij sloot samenwerking met de partij niet uit.

De Britse protestanten van de Democratic Unionist Party vormen met de Ierse katholieken van Sinn Fein de belangrijkste politieke groepering in Noord-Ierland.

In 1971 richtte dominee Ian Paisley de DUP op. Eerst keerde Paisley zich tegen elk compromis met de katholieken. De katholieken willen namelijk dat Noord-Ierland zich aansluit bij Ierland, terwijl de protestanten willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk, dat naast Noord-Ierland bestaat uit Engeland, Schotland en Wales. Later werd DUP gematigder. In 2006 besloten de unionisten zelfs om samen met aartsvijand Sinn Fein een regering te vormen.

De protestanten en de katholieken hadden jarenlang een felle strijd gevoerd. Tot zij in 1998 een overeenkomst sloten. Met het vredesakkoord van Goede Vrijdag kwam officieel een einde aan het bloedvergieten. De belangrijkste paramilitaire groepen zoals de IRA, leven het staakt-het-vuren na, maar sommige splinterorganisaties voeren soms nog aanvallen uit.