May zet door ondanks protest: Trump komt op staatsbezoek

Zo'n 7.000 mensen die zich zorgen maken over het beleid van Trump hadden zich buiten het parmentsgebouw verzameld tijdens het debat. Dat was vooral symbolisch, aangezien er geen mogelijkheid was om de regering te dwingen tot het intrekken van de uitnodiging.



Een online petitie om het onderhoud met kongingin Elizabeth te schrappen werd door 1,8 miljoen Britten ondertekend. Nog nooit eerder kreeg een Britse parlementaire petitie zoveel steunbetuigingen. Het bezoek van Trump is echter belangrijk, zei onderminister Alan Duncan tegen het parlement, omdat een staatsbezoek de 'zeer bijzondere relatie' tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk zal versterken.



'Gelet op de cruciale rol die de VS speelt, zijn we ervan overtuigd dat we alle middelen moeten gebruiken die tot onze beschikking staan om raakvlakken met president Trump te vinden', zei Duncan namens de regering van premier Theresa May. De premier liet al eerder weten dat ze er niet over peinst om de uitnodiging aan Trump in te trekken.



Met Brexit in het vooruitzicht hoopt May op een handelsakkoord met de VS, schrijft Reuters. Alle oppositiepartijen in het Lagerhuis lieten nadat May de Amerikaanse president had uitgenodigd weten dat zij een staatsbezoek niet zien zitten. Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan is tegen.