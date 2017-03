McDonald's haalt uit naar Trump via twitteraccount

Volgens McDonald's zelf was het account gehackt. ,,We hebben de tweet verwijderd, het account beveiligd en onderzoeken de zaak nu'', aldus het bedrijf op Twitter. Het berichtje was enige tijd vastgepind aan de top van de pagina van het twitteraccount. De tweet werd verstuurd vanuit het zakelijke twitteraccount van McDonald's, niet vanuit het hoofdaccount.

Bij gebruikers is de tweet - ondanks dat deze na twintig minuten weer verwijderd werd - zeker niet onopgemerkt gebleven. Op Twitter is inmiddels de hashtag #boycottmcdonalds een trending topic.



Ironisch genoeg was Trump in 2002 in een commercial van McDonald's te zien. De Amerikaanse president heeft eerder laten weten een groot fan van de fastfoodketen te zijn.