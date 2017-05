Meer geld, meer antiterreur: Trump blij met Navo

Alles is erop gericht VS-president Donald Trump vanavond na een bliksembezoek van net iets meer dan een dag tevreden weer op het vliegtuig te zetten. Hij moet blij zijn met de club die hij in januari nog duur en achterhaald vond. De Navo schrok zich vorig jaar rot toen hij als presidentskandidaat dreigde om landen die hun contributie niet betalen bij een aanval in de steek te laten, en schrok zich opnieuw rot toen hij in november nog president werd ook. Nu plooit Europa.

Op voorspraak van Trump maakt elk Navo-lid dat nog geen 2 procent van zijn BNP aan defensie besteedt – veruit het gros – voortaan elk jaar een nationaal plan, waarin het aangeeft in welke stappen het naar die 2 procent toewerkt. De eerste plannen moeten er eind dit jaar zijn. Ook moet er in elk geval elk jaar al wat bij. Trump bereikt daarmee dat de Navo als geheel haar uitgaven opschroeft en Amerika niet langer onevenredig veel betaalt.

Terreurbestrijding

Ook Trumps tweede wens lijkt grotendeels te worden ingewilligd: de Navo gaat meer doen aan antiterreur. Gisteravond werden de lidstaten het al eens dat de Navo als organisatie lid wordt van de coalitie tegen Islamitische Staat, vanavond wordt dat bekrachtigd. Bij de training van legers van partnerlanden wordt meer aandacht besteed aan antiterreur, en zeker zullen de Europese landen ook lippendienst bewijzen aan de wens van Trump om meer troepen naar Afghanistan te sturen. Zolang het niet over concrete aantallen gaat, doen ze daar niet moeilijk over. De vluchten met Awacs radarverkenners die vanuit het Turkse luchtruim tot diep in Syrië kunnen kijken worden uitgebreid, en er komt extra tankcapaciteit in de lucht.