Meer geld voor hulp aan vluchtelingenkinderen in Nederland

Niet stoppen

De grote vluchtelingenmars dwars door Europa is inmiddels gestopt. Toch zaten er op 31 januari nog bijna 8000 kinderen in Nederlandse azc's. De meesten van hen kwamen niet meer in een gevaarlijk rubberbootje over vanuit Turkije naar Griekenland om daarna lopend en via smokkelaars West-Europa te bereiken. De meeste komen nu per vliegtuig vanuit Istanbul of Beirut: als nareizigers van hun hier al eerder aangekomen vader.



Het maakt, zegt War Child, hulp niet minder noodzakelijk. Suur: ,,Deze kinderen komen uit de gruwelijke oorlog in Syrië, zijn gevlucht, hebben in vluchtelingenkampen in Turkije of Jordanië geleefd en zijn nu nog onzeker over hun toekomst. Dat heeft hen getekend. Als we nú niet zouden helpen, komt de overheid dit probleem over een paar jaar weer keihard tegen: als deze kinderen bij de psycholoog aankloppen."



Met het geld van de Postcodeloterij gaan de organisaties Team-Up nu uitbouwen. ,,Daar zoeken we dus ook nog veel vrijwilligers voor." Op termijn willen ze het project overdragen aan de Nederlandse overheid. ,,Zodat het een structureel karakter kan gaan krijgen." En zodat War Child, Unicef en Save the Children hun werk weer kunnen doen waar ze dat meestal doen: in het buitenland.