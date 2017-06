Meerdere doden bij schietpartij in San Francisco

update Man die Republikeins kopstuk neerschoot overleden aan verwondingen

17:51 Een man heeft in de Amerikaanse staat Virginia het vuur geopend op een groep Republikeinse politici. Congreslid Steve Scalise zou daarbij in zijn heup zijn geschoten. De dader zou voor hij begon te schieten gevraagd hebben of de politici Democratisch of Republikeins waren, vertelde één van de aanwezigen aan Fox News. De dader is geïdentificeerd als de 66-jarige James T. Hodgkinson, hij is overleden aan zijn verwondingen.