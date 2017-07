Meerdere gewonden na instorten Zweedse spoorbrug

Getouwtrek over 'aapselfie' opnieuw voor de rechter

12:17 Heeft een aap die selfies maakt met de camera van een natuurfotograaf nu wel of niet het auteursrecht op de foto's? Dat is nog steeds de vraag in een rechtszaak in Amerika, aangespannen namens een zwarte kuifmakaak op het Indonesische eiland Sulawesi. Intussen zit de 'maker' van de foto, Engelsman David Slater, op zwart zaad.