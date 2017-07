Meerderheid Senaat stemt tegen afschaffing Obamacare

Volgens The New York Times wezen zeven Republikeinse senatoren gedeeltelijke afschaffing van de 'Affordable Care Act' af, wat het aantal neezeggers op 55 bracht. Slechts 45 stemden voor.



Het afgeserveerde voorstel was in grote lijnen hetzelfde als twee jaar geleden toen het wel een meerderheid kreeg in de Senaat. De toenmalige president Barack Obama maakte destijds gebruik van het vetorecht om zijn geesteskind, dat 20 miljoen meer Amerikanen een verzekering tegen ziektekosten bood, te redden.