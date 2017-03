Meestal bindt hij weer in na spierballendiplomatie

De Turkse president Erdogan of zijn ministers schieten verbaal met het grofste geschut als ze vinden dat Turkije in zijn eer is aangetast.

Nadat Nederland eerder door Erdogan werd gekwalificeerd als 'nazi-overblijfsel', kwam daar gisteren bij dat 'Nederland 8.000 Bosniërs afmaakte in Screbrenica'.

Beledigen lijkt een patroon in de Turkse spierballendiplomatie. Een tiental landen kreeg ermee te maken, vaak aan de vooravond van een verkiezing in Turkije of internationale onderhandelingen.

,,We moeten het niet overdrijven. Dit is een incident. Na dat referendum in Turkije is Erdogan weer met wat anders bezig", relativeert politicoloog Dick Leurdijk het inmiddels weinig verrassende wapengekletter vanuit Ankara. ,,Erdogan buit dit soort dingen uit. Dit komt hem van pas. Hij kan tegen zijn eigen achterban zeggen dat de boze buitenwereld Turkije voortdurend dwarszit. Dit soort botsingen passen in zijn streven zichzelf heel nadrukkelijk te presenteren als een regionaal leider, dat wil hij uitstralen."

Maar, weet Leurdijk ook, er komt altijd een moment van bezinning. Erdogan kent de economische, politieke en militaire belangen.

Knetterende ruzies

Quote ,,Israël is barbaarser dan Hitler.'' Erdogan

Jaar: 2014

Ruzie: met Israël en VS

Aanleiding: Israëlische militaire operatie in Gaza.

Reactie: ,,In de internationale dialoog is geen plek voor dit soort commentaren. Punt uit'', aldus de VS.

Timing: vlak voor Turkse presidentsverkiezingen.

Afloop: Erdogan bindt in en sluit economische contracten met Israël.

Quote ,,In de stijl van de Sov­jet-pro­pa­gan­da vertelt Poetin elke dag nieuwe leugens.'' Erdogan

Jaar: 2015

Ruzie: met Rusland.

Aanleiding: neerschieten door Turkije van een Russisch gevechtsvliegtuig.

Reactie: ,,Atatürk draait zich om in zijn graf om Erdogans steun aan islamitische terroristen'', aldus Poetin.

Timing: Turkije wil zijn positie verstevigen in de oorlog in Syrië.

Afloop: Erdogan bindt in na een economische boycot door Rusland, het wegblijven van Russische toeristen en de levering van Russische luchtafweerraketten aan Iran.

Quote ,,Wenen is de hoofdstad van radicaal racisme.'' Erdogan

Jaar: 2016

Ruzie: met Oostenrijk.

Aanleiding: de Oostenrijkse bondskanselier noemt Turkse toetreding tot EU 'diplomatieke fictie'.

Reactie: ,,Turken moeten hun huiswerk doen.''

Afloop: sisser.

Quote ,,Gedicht was ernstige misdaad tegen de mensheid.'' Erdogan

Jaar: 2016

Ruzie: met Duitsland.

Aanleiding: boos om spotlied cabaretier' Jan Böhmermann.

Reactie: Merkel staat strafrechterlijke vervolging Böhmermann toe, maar de zaak wordt uiteindelijk door Duitse rechter geseponeerd.

Timing: de beknotting van de persvrijheid in Turkije en de ruzie over de vluchtelingendeal met de EU.

Afloop: sisser.

Quote Eerst moet Duitsland maar eens rekenschap afleggen over de Holocaust en de vernietiging van meer dan 100.000 Herero aan het begin van de 20e eeuw in Zuid­west-Afri­ka. Erdogan

Jaar: 2016

Ruzie: met Duitsland.

Aanleiding: Bondsdag bestempelt de Ottomaanse massamoord op Armeniërs (1915) als genocide.

Reactie: Merkel wil zich niet uitspreken over erkenning van de Armeense genocide.

Afloop: sisser.

Quote Washington moet kiezen tussen vriendschap met Turkije of de terreurgroep van Gülen Erdogan

Jaar: 2016

Ruzie: met de Verenigde Staten.

Aanleiding: eis om uitlevering van Fethullah Gülen, de geestelijke die volgens Erdogan achter de mislukte coup zit.

Reactie: ,,Bewijs maar.''

Afloop: sisser. Gülen verblijft nog steeds in de Verenigde Staten.

Quote ,,Nederland heeft 8.000 Bosniërs afgemaakt in Screbrenica.'' Erdogan