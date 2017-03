Meeste verdachten van aanslag bij Britse parlement vrijgelaten

De politie zoekt uit of de dader, Khalid Masood, alleen handelde. Tevens onderzoekt de politie of hij versleutelde WhatsApp-berichten verstuurde voordat hij de aanslag pleegde. Er was gemeld dat Masood twee minuten voor de aanslag een bericht had verstuurd. De politie zei dat zij 2700 berichten onderzoekt, afkomstig van 21 adressen.



Saudi-Arabië heeft inmiddels bevestigd dat Masood drie maal het Arabische land heeft bezocht. Twee keer werkte hij daar een jaar als leraar Engels. De laatste keer dat hij het land bezocht was in 2015 tijdens een pelgrimstocht naar Mekka. Door de aanslag kwamen woensdag vijf mensen om, onder wie de dader.