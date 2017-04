Mega-overval in Paraguay: Het leek wel een bombardement

Paraguay en Brazilië werken samen in de zoektocht naar de overvallers, die volgens een aanklager Portugees spraken. Dat is de voertaal in Brazilië. Diezelfde aanklager vergeleek de situatie met Syrië.



Het is onbekend hoeveel geld er buit is gemaakt. De kluis kon zo’n 36 miljoen euro (veertig miljoen dollar) herbergen, maar de autoriteiten zeggen dat er minder geld in lag. Wel maakt de overval diepe indruk in Paraguay. ,,Zoiets hebben we in dit land nog nooit gezien”, aldus gouverneur Justo Zacarías.