Megavliegtuig verkoopt niet: Wie wil met deze olifant vliegen?

Reportage Airbus A380Megavliegtuigen verkopen niet, kleine wel. Te klein is ook niet goed. Het luistert nauw, zo'n nieuw toestel, maar één ding is zeker: ,,Die A380 is gewoon veel te groot." Op reportage bij Airbus in Toulouse.

Is het een verrassing dat de verkoop van de Airbus A380 is uitgemond in een fiasco? Alex Macheras lacht hartelijk. ,,Dat zag ik al jaren aankomen", zegt de Britse luchtvaartanalist, pas 20 jaar oud. Maar ondanks zijn studentikoze looks is de zoon van Griekse ouders nu al een autoriteit in zijn vakgebied; onder meer SkyNews, de BBC en Al Jazeera bellen hem als ze iets over vliegtuigen willen weten.

,,Bij Airbus was het lange tijd de olifant in de kamer: iedereen wist het, maar niemand durfde het te zeggen", vervolgt Macheras, die al op zijn 14de als expert op de radio te horen was. Zonder dat het radiostation van zijn leeftijd wist, overigens. Die aap kwam pas uit de mouw, toen SkyNews hem drie jaar later een contract aanbood.

Het probleem met de A380 is simpel: ,,Hij is gewoon veel te groot." In de A380 passen bij een gemiddelde inrichting ongeveer 550 mensen, op twee verdiepingen. Als de klant dat wil, kunnen er wel 853 stoelen in het vliegtuig.

Om het een beetje rendabel te maken, moet het grootste gedeelte van die stoelen vol. ,,Er zijn maar weinig routes waarop je dat voor elkaar krijgt", zegt Macheras. ,,Het gaat om frequentie. Reizigers willen niet per se met een heel groot toestel naar New York. Ze willen naar New York op een moment dat het hen uitkomt." Voor vliegtuigmaatschappijen betekent dat dat het raadzamer is om drie vluchten met ruimte voor 250 passagiers te bieden, verspreid over de dag, dan één vlucht met 750 stoelen.

Macheras doet zijn uitspraken op een feestelijk diner in Les Abbatoirs, het museum voor moderne kunst in Toulouse. Daar viert Airbus een feestje, want niet alles gaat slecht in het kloppende hart van de Europese luchtvaartindustrie - gelukkig maar.

EasyJet neemt in Zuid-Frankrijk de eerste van liefst honderd nieuwe toestellen in gebruik. De order is goed voor zo'n 10 miljard euro. En dat is goed nieuws voor al die tienduizenden die hun brood verdienen op het enorme Airbus-complex ten westen van Toulouse.

EasyJet is zo'n maatschappij die het van frequentie moet hebben, en niet van enorme toestellen. Van zulke maatschappijen zijn er steeds meer. Boeing, de grote Amerikaanse concurrent van Airbus, gaat er in een kakelverse prognose vanuit dat luchtvaartmaatschappijen de komende twee decennia ruim 41.000 vliegtuigen nodig hebben voor uitbreiding en vernieuwing van de vloot. Bijna driekwart daarvan zijn kleinere toestellen voor regionaal vervoer.

Bij de vliegtuigen die langere vluchten aankunnen, ziet Boeing alleen markt voor kleine tot middelgrote types. De allergrootste passagierstoestellen, zoals de eigen 747 en de A380 van Airbus, spelen in de toekomstplannen van de meeste luchtvaartmaatschappijen geen rol meer.

Airbus slaagt er nu al niet in nieuwe klanten te vinden voor de A380. Als laatste redmiddel komt de vliegtuigbouwer met een nieuwe versie van het megavliegtuig, die zuiniger en daardoor goedkoper is voor luchtvaartmaatschappijen.

De nieuwe toestellen voor easyJet zijn in elk geval een stuk kleiner. De Britten kopen A320's, waarin plek is voor 186 mensen, en dertig A321's, met ruimte voor 231 passagiers. Dat laatste is opmerkelijk. De A321 is nog lang geen A380, maar is wel aanmerkelijk groter dan de toestellen die easyJet nu vliegt. De bestelling werd er vorige maand nog snel ingefietst: aanvankelijk stonden enkel A320's op de bestellijst.

Vijftig stoelen meer of minder is in de luchtvaart een wereld van verschil. Rondvliegen met slecht gevulde toestellen is kapitaalvernietiging. De A321 is bijna 20 miljoen dollar duurder dan de A320 (127 miljoen om 108 miljoen per stuk). Het luistert dus heel nauw met de capaciteit. Investeringsbeslissingen neem je bovendien niet voor één of vijf jaar, maar voor misschien wel twintig.

Toch vond easyJet de uitbreiding te verantwoorden. Hoognodig zelfs. Steeds vaker heeft de luchtvaart te maken met vliegvelden die tegen hun plafond zitten, qua start- en landingsplekken. Dat betekent dat er bijna geen extra routes meer bij kunnen, en dat op bestaande routes het aantal vluchten per dag niet omhoog kan. ,,Het is onze grootste uitdaging van het moment", zegt Carolyn McCall, topvrouw van de oranje vloot, tijdens haar toespraak in Les Abatoirs. ,,Grotere toestellen helpen om die uitdaging aan te gaan."

Schiphol is een van de vliegvelden waar die situatie het nijpendst is. Vorig jaar al kwam het aantal vliegbewegingen op de Nederlandse luchthaven akelig dicht bij de 500.000, en de afspraak is dat tot 2020 niet wordt getornd aan dat maximum. Daar kunnen easyJet en co niets aan doen - de slotmanager zegt gewoon nee, als er geen plek meer is. ,,Dat accepteren we natuurlijk", zegt William Vet, directeur Nederland bij easyJet. ,,Daarom zullen de nieuwe, grotere toestellen veel op Schiphol worden ingezet."

Voor de toekomst hoopt easyJet wel dat er op een andere manier met ruimtegebrek wordt omgegaan. Niet puur naar de aantallen kijken, maar meer naar de aard van de toestellen. Meer ruimte voor stillere, schonere vliegtuigen - niet geheel toevallig heeft easyJet er net honderd besteld die volgens de fabrieksopgaven 15 procent zuiniger zijn en 50 procent minder herrie veroorzaken - en minder ruimte voor oude, vuile bakken.