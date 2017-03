Meisje (4) loopt kilometers door vrieskou om zieke oma te helpen

Het meisje vertrok in de duisternis van de vroege ochtend. Buiten was het maar liefst 34 graden onder nul. Volgens lokale media is het een wonder dat het meisje niet vast kwam te zitten in de sneeuw - die vaak tot aan haar borstkas reikte - of kwam ze geen roedel wolven tegen. ,,In Toeva zie je overal wolven”, zegt Semyon Rubtsov, hoofd van de lokale reddingsploeg. ,,Ze eten het vee op en zijn een nachtmerrie voor de lokale boeren. Dat meisje kon gemakkelijk op een roedel wolven stuiten tijdens haar tocht door de duisternis.”