Meisje overleeft buikoperatie als jongste mens ter wereld

De geboorte van Abiageal in oktober vorig jaar kwam plotseling. Tot die tijd was de zwangerschap probleemloos verlopen. Maar toen het meisje ter wereld kwam, paste ze in de hand van de chirurg.



Het waren bange momenten voor ouders Louise en David Peters. Zeker toen het buikje van hun pasgeboren dochter donker kleurde. ,,We wisten dat ze de operatie mogelijk niet zou overleven, maar zonder ingreep was ze helemaal kansloos", vertelt Louise aan de BBC. Dus gaven de ouders toestemming aan de chirurgen om Abiageal te opereren.



,,We konden haar nog snel een kusje geven voordat ze werd afgevoerd naar de operatiekamer", aldus Louise. ,,Het was ongelofelijk beangstigend en moeilijk te geloven dat zo'n klein mensje zoiets zou kunnen overleven." En toen volgde het lange wachten. ,,Het waren de drie langste uren van ons leven."



Wonder

Ook voor de chirurgen van het St. George ziekenhuis in Tooting was het een primeur om zo'n zware ingreep uit te voeren bij een zo jonge baby. Het was hun jongste patiënt ooit. Het team van 10 chirurgen bleek succesvol. ,,Toen de artsen de deur openzwaaiden, zagen we aan hun gelaatsuitdrukking dat het goed was verlopen. Onze dochter is een vechtertje, ze is een wonder'', aldus Louise.



Abiageal is nu thuis bij haar ouders waar ze recent nog de dag vierden dat hun meisje geboren had moeten worden: 19 februari. Abiageal doet het goed en ook over de toekomst mogen de ouders optimistisch zijn.