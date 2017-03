Melania bezoekt zieke kinderen tijdens voorleesdag

Melania houdt zich, in tegenstelling tot haar voorgangster Michelle Obama, relatief op de achtergrond. In gezelschap van haar man houdt ze vaak haar donkere zonnebril op, en ze gaat niet tot nauwelijks in haar eentje op pad. Tot gisteren, tijdens World Book Day. Een dag in de VS waar publieke figuren kinderen voorlezen op allerlei plekken. De dag is vergelijkbaar met de Nationale Voorleesdag in Nederland. De presidentsvrouw las voor uit een boek van Dr. Seuss, een bekende Amerikaanse kinderboekenschrijver en dichter, waarvan ook veel boekjes in het Nederlands zijn vertaald. Na afloop van de voorleessessie liep de First Lady nog een rondje door het ziekenhuis om met de kinderen te praten. ,,Hoe voel je je? Gaat het al wat beter?" De kinderen kijken haar, zo blijkt uit videobeelden, wat onwennig en nieuwsgierig aan.

Favoriet

De presidentsvrouw, gekleed in het donkerblauw en op naaldhakken, had voor de kinderen allerlei boekjes van Dr. Seuss meegenomen om uit te delen. De Amerikaanse schrijver, die in 1991 overleed, was 'een van haar favorieten', zo vertelde ze.



Het is onwaarschijnlijk dat Melania zelf als kind in aanraking is gekomen met de boekjes; ze groeide op in Slovenië en voor zover bekend zijn de boeken van Dr. Seuss pas in de jaren '00 in het Sloveens vertaald. Waarschijnlijk heeft ze de boekjes wel voorgelezen aan haar zoontje Barron (10) .