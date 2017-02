Mensensmokkelaars gaan vaak vrijuit in Nederland

In 2016 werden 173 verdachten gedagvaard, meldt het Openbaar Ministerie (OM) zelf. ,,Fors meer dan het jaar ervoor." Het aantal opgelegde straffen steeg ook, blijkt uit de cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Maar daarbij gaat het vooral om voorwaardelijke celstraffen. Nog niet alle zaken uit 2016 zijn afgerond. ,,Als je kijkt naar de omvang van het probleem, dan is het doel niet meer om zoveel mogelijk mensen achter de tralies te krijgen, maar om het probleem beheersbaar te houden", zegt Wim de Bruin, woordvoerder van het OM.



Er kwamen vorig jaar ook meer verdachten juist níet voor de rechter. In 2015 eindigden 76 zaken in een sepot, in 2016 waren dat er 114. ,,Bewijs is vaak lastig omdat ook het slachtoffer, de gesmokkelde, er lang niet altijd belang bij heeft een verklaring af te leggen", aldus De Bruin.



Snel

De vluchteling of migrant heeft geld betaald voor zijn reis en wil zo snel mogelijk asiel aanvragen of doorreizen. ,,Een zaak kan ook al eerder stranden, meldt de Marechaussee, die in Nederland de grenscontroles uitvoert. ,,Als we een voertuig controleren waarin iemand zit zonder papieren, kunnen we de bestuurder aanhouden voor mensensmokkel. Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat het gaat om een familielid die naar een asielcentrum wordt gebracht, is er feitelijk wel sprake van mensensmokkel, maar kan het OM bepalen dat er geen proces-verbaal wordt opgemaakt."



Uit de cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt nog iets opvallends: er worden nauwelijks celstraffen van langer dan een jaar opgelegd. In 2016 gebeurde dat maar zes keer. Toch verhoogde het kabinet, in haar strijd tegen het fenomeen, afgelopen zomer de maximumstraf voor mensensmokkel van zes naar acht jaar.



Kleine vissen

Hoogleraar Rijken stelde eerder al vast dat in Nederland vooral de 'kleine vissen' uit de smokkelnetwerken worden gearresteerd: chauffeurs, mensen die onderdak verzorgen. ,,De echte smokkelbendes zitten niet in Nederland. Justitie werkt daarom veel samen met andere Europese landen. Het kan dus zijn dat de hogere inspanningen hier, wel leiden tot meer en langere veroordelingen elders in Europa."



De woordvoerder van de marechaussee spreekt liever niet van 'kleine vissen'. ,,Het zijn mensen die het logistieke proces mogelijk maken, ze zijn wel degelijk van belang. In onze onderzoeken zien we dat mensensmokkelnetwerken sowieso steeds vaker bestaan uit kleine, snel van samenstelling wisselende groepen."