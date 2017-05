De partij van de bondskanselier haalde volgens de eerste prognoses 34,5 procent tegenover 30,5 voor de SPD. Met de winst lijkt Merkel de komende vier jaar verzekerd van het bondskanselierschap. Noordrijn-Westfalen met 18 miljoen inwoners de dichtstbevolkte deelstaat en daarmee een graadmeter voor de Bondsdagverkiezingen, komende september.

Nederlaag deelstaatpremier

De winst van het CDU is een enorme nederlaag voor deelstaatpremier Hannelore Kraft. Haar SPD heeft de afgelopen vijftig jaar vrijwel onafgebroken in de regering gezeten. De politica heeft meteen aangekondigd op te zullen stappen als partijvoorzitter in de deelstaat. ,,Ik neem de verantwoordelijkheid voor deze zware nederlaag op me,'' zei Kraft.

Het lukt Noordrijn-Westfalen maar moeilijk op te krabbelen na het ineenstorten van de industrie. De deelstaat zit flink in de schulden, het wegennetwerk heeft dringend onderhoud nodig. De werkloosheid daalt, maar behoort nog altijd tot de hoogste in Duitsland.

Martin Schulz

Het verlies is ook een enorme afgang voor Martin Schulz, de voormalige voorzitter van het Europees Parlement. Hij was juist door de SPD aangetrokken om het bondskanselierschap in de wacht te slepen.

Merkel leek afgeschreven, onder meer vanwege de vluchtelingencrisis. Terwijl Duitsland piepte en kraakte onder de toestroom van vooral Syriërs, voorzag de bondskanselier geen problemen om hen op te vangen. Haar uitspraak 'Wir schaffen das' leidde tot nogal wat ophef.

De SPD maakte handig gebruik van de kritiek op Merkel en met de enthousiaste en directe Schulz als kandidaat, steeg de steun voor de sociaal-democraten. Voor het eerst in jaren scoorden zij in de landelijke peilingen beter dan de CDU. De Duitsers spraken ook wel van het 'Schulzeffect.'

Maar de voorsprong van de partij is in korte tijd volledig weggevaagd. Merkel maakt een come-back, bleek vorige week zondag ook al toen de SPD fors verloor in de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein.