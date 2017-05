Mexicaanse activiste vermoord die vermissingen onderzocht

Miriam Rodriguez overleed op weg naar het ziekenhuis nadat ze woensdag meerdere keren was neergeschoten in haar huis in San Fernando Tamaulipas. Nadat haar dochter vermist werd in 2014 begon Rodriguez een zoektocht. Ze vond het lichaam van haar dochter uiteindelijk. Daarna begon ze een organisatie voor families die slachtoffer zijn van drugsgeweld.



De openbaar aanklager van de provincie zei in een reactie op haar dood dat de overheid Rodriguez had beschermd en dat er drie keer per dag een patrouille langs haar huis reed. Ook zei hij dat negen personen voor de rechter zijn gekomen wegens de moord op de dochter van de activiste.



Het Mexicaanse mensenrechtencommittee veroordeelt de moord. Volgens de organisatie benadrukt dit het tekortschieten van de overheid in het beschermen van de eigen bevolking.