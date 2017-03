Mexicanen willen naar Canada nu Trump op illegale immigranten jaagt

De 26-jarige Cenobio Rita vertelt tegenover persbureau Reuters dat hij op 15 februari werd uitgezet toen de politie marihuana in zijn auto had gevonden. Daarvoor plaatste hij speeltuinen in de stad Richmond in Virginia, waar hij 3.000 dollar per maand mee verdiende. Rita verliet Mexico toen hij veertien jaar oud was, en wil niet terug naar zijn gewelddadige geboorteplaats Michoacan. Teruggaan naar de Verenigde Staten is echter geen optie meer, omdat Trump ongedocumenteerde immigranten hard aanpakt. ,,Ik wil naar Canada gaan met mijn paspoort. Voor de mensen die geen documenten hebben denk ik dat de Verenigde Staten einde verhaal is. Nu is het de beurt aan Canada.''