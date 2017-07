'Middellandse Zee wordt massagraf'

Organisaties als Amnesty, Artsen zonder grenzen en Human Rights Watch vrezen dat de Middellandse Zee een groot massagraf wordt. Zij zijn woedend over de pogingen van vooral Italië om via een gedragscode hun reddingsacties op zee aan banden te leggen. Hulpverleners zouden niet meer in de Libische territoriale wateren mogen komen, geen licht meer mogen voeren om de aandacht van migranten te trekken en geen drenkelingen meer mogen overzetten op andere schepen, zodat ze veel minder mensen kunnen redden, aldus een via de NGO’s uitgelekt ontwerp van de code waarover Italië contact heeft met Brussel en de andere lidstaten.



De hulpverleners zijn strikt genomen niet verplicht die gedragscode te tekenen, maar doen ze dat niet, dan krijgen ze geen toegang meer tot Italiaanse havens. Daar zijn sinds begin dit jaar al meer dan 85.000 migranten afgeleverd, die voor het grootste deel vertrokken zijn van de Libische kust, maar afkomstig zijn uit verschillende vooral Afrikaanse landen.



De hulpverleners deden vanmorgen hun beklag in het Europese parlement, maar zij niet alleen. ,,We hebben extra geld en middelen nodig, een coördinatiecentrum, een plek aan land waar we drenkelingen kunnen afleveren en uiteindelijk een Marshallplan voor Afrika. Het probleem is niet wat we vandaag meemaken, maar wat we morgen gaan meemaken'', aldus de chef van de Italiaanse kustwacht, kapitein Sandro Gallinelli. Met het Marshallplan garandeerde Amerika de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Gallinelli pleit voor zo'n plan om de migrantendruk vanuit Afrika weg te nemen