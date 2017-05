Migrant geëlektrocuteerd bovenop Eurostar-trein in Parijs

1,4 miljoen kinderen Somalië ondervoed

19:21 Veel meer kinderen in Somalië zijn ernstig ondervoed. Hun aantal - 1,4 miljoen - is 50 procent meer dan de schatting die begin dit jaar is gemaakt, meldt hulporganisatie Unicef. Voor 275.000 kinderen wordt de situatie levensbedreigend of is dat al.