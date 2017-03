Migrantenbootjes opeens vol met mensen uit Bangladesh

Het aantal migranten dat de oversteek waagt van Libië naar Italië is in februari fors gestegen, meldt het Europese grensagentschap Frontex. Opvallend: er zaten opeens veel mensen uit Bangladesh op de wrakke bootjes.

Normaliter zijn de meeste migranten die vanuit Libië in Italië arriveren afkomstig uit Ivoorkust, Guinee en Nigeria. In februari zaten er echter vooral Bengalen op de boten. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) telde in de eerste twee maanden van dit jaar al 1.303 Bengalen, voornamelijk mannen. Op 5 maart werden er 172 Bengalen van zee gered.

,,Een paar jaar geleden kwamen er plotseling veel mensen uit Bangladesh naar Italië. Nu zien we die trend opnieuw”, zegt een woordvoerster van Frontex. Waar de meeste Afrikanen over land naar Libië komen, vliegen de Bengalen vanuit Dhaka via Dubai en Turkije, naar de Libische hoofdstad Tripoli. Ze komen met een werkvisum het land binnen en zoeken daarna smokkelaars die hen met een boot naar Europa kunnen brengen.

3.000 dollar

,,Sommigen vertellen dat hun trip naar Libië was georganiseerd door een 'bureau' dat hen voor 3.000 Amerikaanse dollar een werkvergunning verschafte", zegt een woordvoerder van het IOM Italië. ,,Op het vliegveld in Tripoli worden ze ontvangen door een 'medewerker' die hun documenten in beslag neemt. Sommigen van hen zijn anderhalf jaar in Libië geweest voordat ze door konden reizen."

Waarom de Bengalen nu plotseling vrij massaal op boten naar Europa worden gezet, is Frontex en het IOM nog niet duidelijk. Bengalen maken nauwelijks kans op een asielvergunning in Europa. Traditioneel gezien hebben de meeste Bengalen Groot-Brittannië als eindbestemming. Of ze daar nu ook heen willen, is onbekend.

Slecht weer