Mike Pence: redder of opvolger van Trump?

Mike Pence, vice-president van de Verenigde Staten, sprak afgelopen week twee keer een visie uit die haaks op het beleid van president Trump staat. Eenmaal over de rol van de NAVO, later over de Europese Unie. Is Pence de genuanceerde kant van het Witte Huis of profileert hij zich nu al als mogelijke opvolger?

Wie denkt aan de voorgangers van Donald Trump en Mike Pence zal toch een heel ander beeld krijgen van de relatie tussen president en vice-president. Waar Obama en Biden als twee handen op één buik waren, is er tussen Trump en Pence sprake van een openlijke discrepantie.

Waar Trump al lange tijd kritisch is op de rol van Amerika in de NAVO, sprak Pence vorige week openlijk zijn steun uit voor het overlegorgaan. Hiermee zwakte hij, evenals Jim Mattis (de huidige Amerikaanse minister van Defensie), de zorgen van andere landen af. De VS zullen zich namelijk niet losmaken van de NAVO, zoals Trump eerder wél suggereerde.

Twee dagen later brengt Pence een bezoek aan EU-president Donald Tusk en zegt naderhand dat de VS een volledige partner van de Europese Unie zal blijven. Niets te bekennen van de eerdere laatdunkendheid die Trump koesterde ten opzichte van de EU.

Nuance

Wat zegt het dat de huidige vice-president niet de koers van Trump volgt? Volgens Willem Post, Amerikadeskundige bij het Clingendael Instituut, zien we vooral dat een klein groepje in het Witte Huis het genuanceerde geluid vormt. ,,Het is ongekend hoe vaak ministers Trump openlijk tegenspreken. Dit groepje doet de echte politiek, Trump is vooral van het spektakel. De man met de megafoon die overal bovenuit schreeuwt.”

Bij een onaangekondigd bezoek aan de Iraakse hoofdstad Bagdad zag minister Mattis zich vandaag bijvoorbeeld genoodzaakt afstand te nemen van uitspraken van Trump. Die suggereerde eerder dat het Amerikaanse leger de olie van Irak in beslag had moeten nemen ten tijde van de Irak oorlog, maar daar ‘misschien in de toekomst nog een kans voor zou krijgen’. ,,Het Amerikaanse leger is niet in Irak om iemands olie in te pikken”, liet Mattis dan ook weten.

Afzetting

Dergelijke gedragingen van Trump zorgen voor een stevige kloof in het Witte Huis, zo stelt Post. Daarbij is het maar de vraag hoelang deze lijn doorgetrokken kan worden. Het is een publiek geheim dat een groot deel van de Republikeinse partij het oneens is met de optredens van Trump, terwijl Pence geldt als een voorbeeldig Republikein die grote steun geniet.

,,Het echte werk lijkt gedaan te worden door Pence en de ministers, maar Trump zal wel iets van zijn plannen waar moeten gaan maken. Uiteindelijk moet hij concreet iets bereikt hebben, anders wordt hij daar op afgerekend”, aldus Post. Bij een afrekening kan gedacht worden aan afzetting van de president, waarbij Pence een waardig opvolger lijkt vanwege zijn goede ligging binnen de partij en internationale relaties.

Vooralsnog is het te vroeg om aan zo’n procedure te denken, maar toch sluit Post dit niet uit. ,,Eind 2018 zijn de verkiezingen voor het Congres en dan kan zomaar die afrekening plaatsvinden. Vooralsnog zien we in de Senaat dat leden hun knopen tellen en vooral in de buurt van Pence blijven. Trump moet dus gaan leveren.”