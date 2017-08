Militaire opstand in Venezuela mislukt

Oud-kapitein Juan Caguaripano, die in 2014 met pensioen was gegaan, riep in een video op in opstand te komen tegen Maduro. ,,Dit is geen staatsgreep, maar een militaire actie om de constitutionele orde te herstellen. Het is een legitieme opstand, samen met het dappere volk van Venezuela. We kunnen de moordzuchtige tirannie van Maduro niet langer negeren.''