Militairen houden man met bijl tegen in Antwerpse winkelstraat

Het incident vond plaats in de Stadsfeestzaal, een winkelcentrum op de Antwerpse Meir, de drukste winkelstraat van de stad. Het Ministerie van Defensie bevestigde dit aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws . De militairen zouden gewaarschuwd zijn door een koppel dat de man had opgemerkt. De man werd onder schot gehouden door de militairen en later door de politie gearresteerd en weggevoerd.

Het incident werd snel afgehandeld en er was geen grote commotie in de buurt. Of de man slechte bedoelingen had, is voorlopig onbekend. De veiligheidsdiensten wilden geen enkel risico nemen.